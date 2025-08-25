PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Sattelauflieger mit hochwertiger Ladung gestohlen, Hinweise erbeten

Muggensturm (ots)

Von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte im Industriegebiet in der Draisstraße einen Sattelauflieger mit hochwertiger Ladung gestohlen. Der weiße Auflieger mit Karlsruher Zulassung und blauer Aufschrift "Hänsel" war mit Kosmetikartikeln der Firma Loreal beladen. Während der Sattelauflieger selbst mit einem Zeitwert von etwa 15.000 Euro bewertet wird, übersteigert die gestohlene Ladung mit mehr als 400.000 Euro den Wert des Aufliegers um ein Vielfaches. Überdies wurde im gleichen Zeitfenster zwischen 23 Uhr und 7 Uhr ein zweiter Sattelauflieger der gleichen Spedition, beladen mit Adventskalendern und Kosmetikartikeln, leergeräumt. Der Diebstahlschaden des zweiten Anhängers lässt sich derzeit noch nicht beziffern, das Ausräumen dürfte allerdings einige Zeit in Anspruch genommen haben. Den Beamten des Polizeipostens Kuppenheim liegen aktuell keine Hinweise auf den/die Diebe vor. Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Zusammenhang mit dem Abtransport des Diebesguts werden unter der Telefonnummer: 07222 47002 erbente.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

