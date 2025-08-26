PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Tresor aus Schwimmbad entwendet

Durmersheim (ots)

In der Nacht zum Montag hebelten bisher unbekannte Täter ein Fenster auf und gelangten so in den Kassenraum des Freibades. Der dort fest montierte Tresor wurde zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr entwendet und abtransportiert. Die Täter flüchteten anschließend mit dem Tresor und dem darin befindlichen Bargeld. Es ist nicht auszuschließen, dass die Unbekannten zur Flucht ein Fahrzeug benutzt haben. Auch könnten in der Nacht Geräusche eines Elektrowerkzeugs in der Grenzstraße zu hören gewesen sein. Hinweisgeber, die im Vorfeld oder auch in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07222/761-0 in Verbindung zu setzen.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

