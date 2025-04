POL-PDWIL: "Real Talk Wittlich" - Polizei spricht mit Jugendlichen über Sicherheit

Wittlich (ots) - Am Montag, 28.04.2025, zwischen 05:45 bis 17:35 Uhr, stand auf dem Mitfahrerparkplatz am Sterenbachsee in Wittlich (Höhe Anhänger Kirsten) ein silberner Ford Focus. Während der Abwesenheit des Fahrers kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug gegen die Beifahrerseite des Focus und verursachte Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich erbeten. Rückfragen bitte an: ...

