Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Falsche Polizeibeamte

Irrhausen (ots)

Am Karfreitag, 18.04.2025, gegen 17:40 Uhr, kam es auf der B 410 bei Irrhausen in Richtung Arzfeld zu einem verdächtigen Sachverhalt. Eine junge Fahrzeugführerin gab an, dass sie durch einen BMW mit belgischer Zulassung in Polizeioptik angehalten worden sei. Das Fahrzeug sei weiß gewesen und habe blaue sowie grünen Elemente aufgewiesen. Daraufhin haben sich ein Mann und eine Frau in einer Uniform zum Fahrzeug begeben und die Fahrerin kontrolliert. Beide Personen seien nur bedingt der deutschen Sprache mächtig gewesen. Da es sich definitiv um keine echten Polizisten gehandelt haben dürfte, ermittelt die Polizeiinspektion Prüm aufgrund des Verdachts der Amtsanmaßung. Zeugen, die das Fahrzeug ebenfalls gesehen haben oder "kontrolliert" wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell