POL-OG: Bühl - Zur Ruhe aufgefordert
Bühl (ots)
Anwohner der Hauptstraße kontaktierten in der Nacht auf Dienstag gegen 3:45 Uhr Beamte des Polizeireviers Bühl und berichteten von lauten Geräuschen im Rahmen von Bauarbeiten. Eine Streifenbesatzung konnte als Verursacher der Geräusche zwei Handwerker in einem Gebäude ausfindig machen. Ein Gespräch zwischen den Polizeibeamten und den Arbeitern führte schließlich zur Ruhe für die restliche Nacht.
/ma
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell