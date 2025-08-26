POL-OG: Bühl - Zur Ruhe aufgefordert

Durmersheim (ots) - In der Nacht zum Montag hebelten bisher unbekannte Täter ein Fenster auf und gelangten so in den Kassenraum des Freibades. Der dort fest montierte Tresor wurde zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr entwendet und abtransportiert. Die Täter flüchteten anschließend mit dem Tresor und dem darin befindlichen Bargeld. Es ist nicht auszuschließen, dass die Unbekannten zur Flucht ein ...

