PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Weiterfahrt untersagt

Baden-Baden (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden in der Nacht auf Dienstag an der Europastraße musste ein 22-Jähriger sein Auto vorerst stehen lassen. Mehrere Anzeichen deuteten bei der Überprüfung gegen 0 Uhr darauf hin, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Nach der Auswertung einer erhobenen Blutprobe erwarten den Autofahrer einige Unannehmlichkeiten.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 12:25

    POL-OG: Gernsbach - Vermisstensuche

    Gernsbach (ots) - Aktuell laufen im Großraum Gernsbach großangelegte Suchmaßnahmen nach einer 87 Jahre alten Frau. Die Vermisste wurde am Montag gegen 20 Uhr zuletzt in einem Seniorenzentrum gesehen. Aufgrund ihrer Erkrankung könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Mögliche Hinwendungsorte wurden bereits erfolglos überprüft. Die Frau hat dunkelgraue, kurze Haare. Sie soll mit einer hellen Hose, einer ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:04

    POL-OG: Hügelsheim - Anrufe falscher Polizeibeamter

    Hügelsheim (ots) - Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter gingen am Montag bei Bürgerinnen und Bürgern in Hügelsheim ein. Mit der gängigen Masche wurde den Angerufenen erzählt, dass es in der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei und zwei der drei Täter auf der Flucht seien. Mit dem Vorwand, dass auch sie potentielle Opfer werden könnten, versuchten die Betrüger an Geld zu kommen. ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 10:21

    POL-OG: Bühl - Zur Ruhe aufgefordert

    Bühl (ots) - Anwohner der Hauptstraße kontaktierten in der Nacht auf Dienstag gegen 3:45 Uhr Beamte des Polizeireviers Bühl und berichteten von lauten Geräuschen im Rahmen von Bauarbeiten. Eine Streifenbesatzung konnte als Verursacher der Geräusche zwei Handwerker in einem Gebäude ausfindig machen. Ein Gespräch zwischen den Polizeibeamten und den Arbeitern führte schließlich zur Ruhe für die restliche Nacht. /ma ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren