POL-OG: Baden-Baden - Weiterfahrt untersagt
Baden-Baden (ots)
Nach einer Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden in der Nacht auf Dienstag an der Europastraße musste ein 22-Jähriger sein Auto vorerst stehen lassen. Mehrere Anzeichen deuteten bei der Überprüfung gegen 0 Uhr darauf hin, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Nach der Auswertung einer erhobenen Blutprobe erwarten den Autofahrer einige Unannehmlichkeiten.
/ma
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell