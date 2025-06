POL-KS: Unbekannter Täter flüchtet nach versuchtem Kupferdiebstahl im Vorderen Westen: Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Kassel-Niederzwehren: Unter dem Vorwand, den PH-Wert des Leitungswassers kontrollieren zu müssen, hat sich ein falscher Handwerker am gestrigen Donnerstagmorgen Zutritt zur Wohnung einer Rentnerin in der Leuschnerstraße in Niederzwehren verschafft und zusammen mit einem Komplizen mehrere ...

mehr