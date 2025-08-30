Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulzentrum - Einsatz beendet

Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulzentrum - Einsatz beendet

Der Schulkomplex wurde durch die Polizei durchsucht. Dabei wurde festgestellt, dass mehrere Räumlichkeiten durch bislang unbekannte Täter betreten und durchwühlt worden waren, nachdem sie eine Zugangstüre aufgehebelt hatten. Erkenntnisse über das Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Es konnten keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden. Der Polizeieinsatz wurde am Samstag gegen 05:00 Uhr bendet. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch HAll unter Tel.: 0791 400524 erbeten.

Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulzentrum 30.08.2025, 04:50 Uhr

Aalen Schwäbisch Hall: In Schulzentrum eingebrochen

Gegen 03:00 Uhr drangen am Samstag bislang unbekannte Täter im Schulzentrum Schenkenseestraße in die Gemeinschaftsschule ein. Die Gebäude wurden umstellt und werden derzeit noch durchsucht. Da der Schulkomplex sehr weitläufig ist, ist zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen derzeit ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

