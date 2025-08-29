Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - PKW zerkratzt - Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Aalen (ots)

Neresheim: Skulptur beschädigt

Am Dienstag um kurz nach 22 Uhr begaben sich bislang unbekannte Personen in den Stadtgarten und beschädigte dort eine Skulptur, die dort im Rahmen einer Kunstausstellung aufgestellt ist. Die Figur wurde aus der Verankerung gerissen und umgeworfen. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 919001 entgegen.

Ellwangen: PKW zerkratzt

Zwischen Dienstag, 15.07.25 und Freitag, 15.08.25 wurde ein Mercedes-Benz, der in dieser Zeit in der Hohenstaufenstraße abgestellt war, durch unbekannte Personen zerkratzt. Hierbei entstand auf der linken Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Westhausen: Motorradfahrer versucht sich einer Kontrolle zu entziehen

Am Freitagmorgen gegen 8:15 Uhr sollte auf der Autobahn 7, zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Westhausen der Fahrer eines Honda-motorrades kontrolliert werden, nachdem das Kraftrad mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Hierzu wurde der Fahrer durch Anhaltesignale mit einem Streifenwagen aufgefordert. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale, beschleunigte sein Motorrad stark und wollte in Fahrtrichtung Ulm flüchten. An der Anschlussstelle Oberkochen fuhr der Motorradfahrer zunächst auf den Ausfädelungsstreifen, um unmittelbar danach wieder ganz knapp vor einem Sattelzug, dessen Fahrer gerade noch bremsen konnte, wieder auf die A7 zurückzufahren. Letztendlich konnte die Honda auf die Rastanlage Lonetal abgeleitet und der 51-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Während der versuchten Flucht überholte der Kradfahrer auch mehrfach Lastwagen auf dem Standstreifen. Der Verkehrsdienst Kirchberg des Polizeipräsidiums Aalen bittet Zeugen des Vorfalls oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell