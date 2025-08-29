PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Gezielte Warnung per Massen-SMS verhindert hohen Schaden

Aalen (ots)

Polizeipräsidium Aalen: Gezielte Warnung per Massen-SMS verhindert hohen Schaden

Durch Anlagebetrug mittels betrügerischer Online-Plattformen wurden bundesweit bereits immense Schäden verursacht. Allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen sind in den vergangenen Jahren hunderte Fälle mit einem Gesamtschaden im zweistelligen Millionenbereich bekannt geworden. Durch akribische Ermittlungen konnte nun eine Vielzahl von Personen gewarnt werden, noch bevor diese durch den Betrugsversuch geschädigt wurden. Da anzunehmen war, dass viele Betroffene noch im Kontakt mit der Täterschaft standen und gegebenenfalls im Begriff waren, große Summen "anzulegen", war schnelles Handeln entscheidend. Deshalb setzt man nun auf eine neue Maßnahme, welche sich bereits als wirksam erwiesen hat: Warnung potenzieller Opfer via Massen-SMS.

In den vergangenen Wochen wurden gezielt SMS versendet, mit dem Ziel, vor betrügerischen Geldangeboten zu warnen.

Das Ergebnis der Maßnahme lässt sich sehen:

Durch zwei SMS-Aktionen und eine zusätzliche Anrufaktion konnte insgesamt ein finanzieller Schadenseintritt von ca. 780.000 Euro verhindert werden. Konkret wurden etwa 1000 Personen durch die Kriminalinspektion für Wirtschaftskriminalität bundesweit kontaktiert und über die Betrugsmasche aufgeklärt. Das Vorgehen findet mittlerweile auch andernorts Nachahmung: So ist bekannt, dass kürzlich andere Kriminalpolizeien ebenfalls auf Massen-SMS gesetzt haben.

Um sich vor Betrügern zu schützen rät die Polizei:

   - Prüfen Sie, wo Sie ihr Geld anlegen. Seriöse Plattformen sind 
     auf der Datenbank der Bundesanstalt für 
     Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu finden. Sie können auch
     beim Verbrauchertelefon der BaFin kostenfrei unter der Nummer 
     08002100500 nach dem Anbieter fragen.
   - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden.
   - Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von 
     Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor
     allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.

Holen Sie sich Rat: Sprechen Sie mit Bekannten oder Ihrer Hausbank, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Was tun im Betrugsfall?

   - Melden Sie den Betrug: Informieren Sie die Polizei.
   - Sichern Sie Beweise: Sammeln Sie alle Informationen über den 
     Betrug, wie E-Mails, Chats, Telefonnummern oder Zahlungsbelege.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps erhalten Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 08:32

    POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Diebstahl - Unfallflucht

    Aalen (ots) - Bopfingen: Sattelzug beschädigt Lichtzeichenanlage Am Donnerstag gegen 12.25 Uhr befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Aufgrund einer Straßensperrung konnte er nicht geradeaus fahren. Deshalb setzte er rückwärts und bog nach rechts in die Kirchheimer Straße ein. Hierzu nutzte er die Abbiegespur des Gegenverkehrs und blieb hierbei mit seinem Sattelzug sowie mit ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 07:34

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Diebstahl aus Pkw

    Aalen (ots) - Waiblingen-Hegnach: Eine Schwerverletzte und hoher Schaden bei Verkehrsunfall Eine 82 Jahre alte Porsche-Fahrerin wollte am Donnerstagnachmittag gegen 14:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Dinkelweg einparken. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte sie hierbei ihren Pkw stark, fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 07:16

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Trunkenheit im Straßenverkehr Ein 75-jähriger VW-Fahrer fuhr am Donnerstagabend gegen 20 Uhr die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Johanniterstraße, als er kurz vor dem Viadukt verunfallte und anschließend seine Fahrt trotzdem fortsetzte. An der Kreuzung zur Salinenstraße konnte der Unfallverursacher schließlich angehalten und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren