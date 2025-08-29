Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach: Einbruch in Tennisheim

Zwischen Donnerstag 23.00 Uhr und Freitag 7.10 Uhr schlugen bislang unbekannte Langfinger eine Scheibe des Tennisheims in der Kienbachstraße ein. Im Innenraum wurden mehrere Türen beschädigt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine Geldbörse mit geringem dreistelligen Bargeldinhalt entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Die Polizei in Fellbach sucht unter 0711 57720 nach Zeugen.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitagmittag um 11.58 Uhr befuhr eine unbekannte Radfahrerin verbotswidrig den Gehweg im Bereich der Vorderen Straße. Die Radfahrerin stürzte aus bislang unbekannten Gründen auf einen geparkten Pkw und verursachte Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Anschließend fuhr die Dame davon. Die Radfahrerin wird mit ca. 65-70 Jahren und ca. 160-165 cm Größe beschrieben. Sie hatte kurzes graues Haar und hatte eine schlanke Figur. Die Fellbacher Polizei nimmt Hinweise zur unbekannten Radfahrerin unter 0711 57720 entgegen.

