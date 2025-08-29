PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach: Einbruch in Tennisheim

Zwischen Donnerstag 23.00 Uhr und Freitag 7.10 Uhr schlugen bislang unbekannte Langfinger eine Scheibe des Tennisheims in der Kienbachstraße ein. Im Innenraum wurden mehrere Türen beschädigt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine Geldbörse mit geringem dreistelligen Bargeldinhalt entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Die Polizei in Fellbach sucht unter 0711 57720 nach Zeugen.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitagmittag um 11.58 Uhr befuhr eine unbekannte Radfahrerin verbotswidrig den Gehweg im Bereich der Vorderen Straße. Die Radfahrerin stürzte aus bislang unbekannten Gründen auf einen geparkten Pkw und verursachte Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Anschließend fuhr die Dame davon. Die Radfahrerin wird mit ca. 65-70 Jahren und ca. 160-165 cm Größe beschrieben. Sie hatte kurzes graues Haar und hatte eine schlanke Figur. Die Fellbacher Polizei nimmt Hinweise zur unbekannten Radfahrerin unter 0711 57720 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 09:35

    POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Gezielte Warnung per Massen-SMS verhindert hohen Schaden

    Aalen (ots) - Polizeipräsidium Aalen: Gezielte Warnung per Massen-SMS verhindert hohen Schaden Durch Anlagebetrug mittels betrügerischer Online-Plattformen wurden bundesweit bereits immense Schäden verursacht. Allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen sind in den vergangenen Jahren hunderte Fälle mit einem Gesamtschaden im zweistelligen ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 08:32

    POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Diebstahl - Unfallflucht

    Aalen (ots) - Bopfingen: Sattelzug beschädigt Lichtzeichenanlage Am Donnerstag gegen 12.25 Uhr befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Aufgrund einer Straßensperrung konnte er nicht geradeaus fahren. Deshalb setzte er rückwärts und bog nach rechts in die Kirchheimer Straße ein. Hierzu nutzte er die Abbiegespur des Gegenverkehrs und blieb hierbei mit seinem Sattelzug sowie mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren