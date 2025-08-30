PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulzentrum

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: In Schulzentrum eingebrochen

Gegen 03:00 Uhr drangen am Samstag bislang unbekannte Täter im Schulzentrum Schenkenseestraße in die Gemeinschaftsschule ein. Die Gebäude wurden umstellt und werden derzeit noch durchsucht. Da der Schulkomplex sehr weitläufig ist, ist zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen derzeit ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
