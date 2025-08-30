POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulzentrum
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: In Schulzentrum eingebrochen
Gegen 03:00 Uhr drangen am Samstag bislang unbekannte Täter im Schulzentrum Schenkenseestraße in die Gemeinschaftsschule ein. Die Gebäude wurden umstellt und werden derzeit noch durchsucht. Da der Schulkomplex sehr weitläufig ist, ist zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen derzeit ein Polizeihubschrauber im Einsatz.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell