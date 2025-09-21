Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Nachwuchsarbeit an der IGS Rülzheim

Rülzheim (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025 wurden im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, rund 100 Schülerinnen und Schüler beim "Tag der Berufe" an der IGS Rülzheim über das duale Studium, sowie über Praktikumsmöglichkeiten informiert. Die Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren zeigten großes Interesse und nutzten die Gelegenheit, Fragen zum Berufsalltag und zu den Einstellungsvoraussetzungen zu stellen.

Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich bei Fragen zu Praktika oder zum dualen Studium direkt telefonisch: 07274/958-0 oder per E-Mail: pigermersheim.einstellungen@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Germersheim wenden. Allgemeine Hinweise finden sich außerdem unter: www.polizei.rlp.de/karriere.

