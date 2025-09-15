PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall in der Eifel: Auto stößt mit Motorrad zusammen

Simmerath (ots)

Am Sonntagabend (14.09.2025) ist im Kreuzungsbereich der Straßen Am Gericht/ Blumgasse ein Unfall passiert. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Frau in ihrem Wagen gegen 20:15 Uhr auf der L246 aus Simmerath kommend in Richtung Kreuzung Am Gericht unterwegs und wollte nach links auf die L106 in Richtung Blumgasse (Konzen) abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 19-jährige Motorradfahrer aus Nideggen musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort konnte Lebensgefahr ausgeschlossen werden.

Die 36-jährige Fahrerin aus Monschau erlitt einen Schock. Das Auto und das Motorrad wurden komplett beschädigt.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

