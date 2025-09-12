PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Raubüberfall in Eschweiler - Täter flüchten mit Armbanduhr

Eschweiler (ots)

In der Grabenstraße hat es gestern Nachmittag (11.09.2025) einen Raubüberfall gegeben. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten.

Gegen 15:20 Uhr war ein 19-Jähriger aus Eschweiler in der Grabenstraße unterwegs, als er von zwei dunkel gekleideten Personen angesprochen wurde. Diese forderten unter Androhung von Gewalt, dass er seine Armbanduhr aushändigen soll. Obwohl er der Aufforderung nachkam und die Uhr aushändigte, schlug einer der Männer auf das Opfer ein, worauf dieser zu Boden ging und einen Tritt gegen die Schläfe erlitt.

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt. Die beiden werden beschrieben: 19 Jahre alt, dunkle Haare und dunkler Teint, schwarzer und blauer Kapuzenpullover, schwarze Sneaker.

Bei der Uhr handelt es sich laut Aussage des Opfers um eine Fälschung einer Schweizer Luxusmarke. Original-Uhren dieser Marke kosten mindestens mehrere zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tatverdächtigen verlief negativ.(kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 11:35

    POL-AC: Zusammenstoß im Gegenverkehr - eine Person verletzt

    Monschau (ots) - Am frühen Dienstagabend (10.09.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Burgring gekommen. Dort hat es einen Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos gegeben, bei dem eine Frau verletzt wurde. Gegen 19:15 Uhr fuhr der Unfallverursacher (ein 50-jähriger Mann aus Simmerath) mit seinem Kleinwagen den Burgring in Fahrtrichtung Höfen, als er in einer ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:30

    POL-AC: Frau landet mit dem Auto im Eschbach

    Monschau (ots) - Eine Frau aus Monschau ist gestern (09.09.2025) beim Rückwärtsfahren mit ihrem Auto im Eschbach gelandet. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Gegen 17 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Eschbachstraße nach Monschau gerufen. Eine Frau war beim Rückwärtsfahren in einen Grünstreifen geraten und anschließend mit ihrem Fahrzeug in den Eschbach gerutscht. Das Auto blieb im Bach seitlich auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren