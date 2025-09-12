Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Aachen und Staatsanwaltschaft Aachen: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Aachen (ots)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am vergangenen Samstag (06.09.2025) ist ein 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Ermittlungen traf der 33-jährige Tatverdächtige am Samstagnachmittag gegen 15:10 Uhr auf dem Adalbertsteinweg auf Höhe des Ostfriedhofes auf einen 27-jährigen Mann aus Aachen. Der Tatverdächtige soll das Opfer mit einem Messer angegriffen und dieses dadurch verletzt haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Kaiserplatz, wo er im Rahmen der Fahndung dank der polizeilichen Videobeobachtung kurze Zeit später wiedererkannt und festgenommen werden konnte. Täter und Opfer sollen sich flüchtig gekannt haben.

Eine Mordkommission der Kriminalpolizei Aachen hatte am Samstag die Ermittlungen zum Fall aufgenommen.

Der 33-Jährige war bereits am frühen Samstagmorgen (06.09.2025) gegen 02 Uhr am Kaiserplatz in Aachen aufgefallen. Dort war es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 36-Jährigen aus Herzogenrath gekommen. Dabei soll der 33-Jährige ein Messer eingesetzt und dem Opfer damit Schnittverletzungen zugefügt haben. Der 33-Jährige konnte auch in diesem Fall anhand von polizeilichen Videoaufzeichnungen als Tatverdächtiger ermittelt und in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei nun auch wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (kg)

