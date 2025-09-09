Polizei Aachen

POL-AC: Polizei warnt: Rasierklingen unter Aufklebern im Bereich Haaren entdeckt

Aachen (ots)

Eine Spaziergängerin hat heute Morgen (09.09.2025) auf einem Fußweg in Haaren, im Bereich Laachgasse und Wurmbenden verdächtige Aufkleber festgestellt und die Polizei informiert.

Sie war nach eigenen Angaben im Bereich des dortigen Feuerwehrparks und der neuen Wurmbrücke unterwegs, als ihr auf einer Bank und an einem Mülleimer drei schwarze Aufkleber mit Aufschrift "FCK ANTIFA" auffielen. Als sie die Aufkleber vorsichtig entfernen wollte, stellte sie fest, dass sich unter zwei der drei Aufklebern Rasierklingen oder Klingen eines Cuttermessers befanden. In der Nähe der Feuerwehr in Haaren stellte sie später einen weiteren Aufkleber mit einer Klinge darunter fest.

Die Spaziergängerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Laut ihrer Aussage seien die Aufkleber am Montagmorgen noch nicht dort gewesen, sodass diese vermutlich zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen angebracht wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die zwischen Montagmorgen (08.09.2025) und Dienstagmorgen dahingehend Beobachtungen gemacht haben, können sich an die Ermittler unter 0241-9577 35301 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210) wenden.

Die Polizei Aachen bittet darum, solche Funde unmittelbar der Polizeileitstelle (unter 0241-9577 0) zu melden und die Aufkleber nicht selbständig zu entfernen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell