PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Polizei warnt: Rasierklingen unter Aufklebern im Bereich Haaren entdeckt

Aachen (ots)

Eine Spaziergängerin hat heute Morgen (09.09.2025) auf einem Fußweg in Haaren, im Bereich Laachgasse und Wurmbenden verdächtige Aufkleber festgestellt und die Polizei informiert.

Sie war nach eigenen Angaben im Bereich des dortigen Feuerwehrparks und der neuen Wurmbrücke unterwegs, als ihr auf einer Bank und an einem Mülleimer drei schwarze Aufkleber mit Aufschrift "FCK ANTIFA" auffielen. Als sie die Aufkleber vorsichtig entfernen wollte, stellte sie fest, dass sich unter zwei der drei Aufklebern Rasierklingen oder Klingen eines Cuttermessers befanden. In der Nähe der Feuerwehr in Haaren stellte sie später einen weiteren Aufkleber mit einer Klinge darunter fest.

Die Spaziergängerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Laut ihrer Aussage seien die Aufkleber am Montagmorgen noch nicht dort gewesen, sodass diese vermutlich zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen angebracht wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die zwischen Montagmorgen (08.09.2025) und Dienstagmorgen dahingehend Beobachtungen gemacht haben, können sich an die Ermittler unter 0241-9577 35301 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210) wenden.

Die Polizei Aachen bittet darum, solche Funde unmittelbar der Polizeileitstelle (unter 0241-9577 0) zu melden und die Aufkleber nicht selbständig zu entfernen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 09:02

    POL-AC: Brände am Sonntagmorgen - Kriminalpolizei ermittelt

    Alsdorf (ots) - Am Sonntagmorgen (07.09.2025) mussten Polizei und Feuerwehr gleich zwei Mal zu Bränden in Alsdorf ausrücken. Zunächst wurde gegen 6:15 Uhr ein brennender Pappkarton neben einem Altkleidercontainer an der Kreuzung der Mörikestraße und der Blumenrather Straße gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass kein weiterer Schaden entstand. Nur kurze Zeit später, gegen 7 Uhr wurde ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:22

    POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: 11-Jähriger vermisst

    StädteRegion Aachen (ots) - Seit Sonntagvormittag (07.09.2025) ist ein 11-Jähriger aus einer Wohngruppe in Aachen-Burtscheid abgängig. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Unterstützung. Gegen 11 Uhr verließ der 11-jährige Yassar Mokhtari die Einrichtung in unbekannte Richtung. Er war erst am 05.09.2025 in der Wohngruppe untergebracht worden, nachdem er sich in Begleitung von zwei Bekannten seiner Eltern ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:30

    POL-AC: Fahrraddiebstahl - Zeugen verfolgen Tatverdächtigen

    Aachen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.09.2025) hat ein polizeibekannter Mann ein Fahrrad in der Wirichsbongardstraße in Aachen gestohlen. Dank aufmerksamer Zeugen konnte er von der Polizei festgenommen werden. Gegen 00:30 Uhr beobachteten zwei junge Männer einen anderen Mann, wie dieser das Schloss eines dort angeschlossenen Fahrrads in der Wirichsbongardstraße knackte und anschließend auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren