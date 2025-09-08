Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: 11-Jähriger vermisst

StädteRegion Aachen (ots)

Seit Sonntagvormittag (07.09.2025) ist ein 11-Jähriger aus einer Wohngruppe in Aachen-Burtscheid abgängig. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Gegen 11 Uhr verließ der 11-jährige Yassar Mokhtari die Einrichtung in unbekannte Richtung. Er war erst am 05.09.2025 in der Wohngruppe untergebracht worden, nachdem er sich in Begleitung von zwei Bekannten seiner Eltern beim Jugendamt gemeldet hatte. Seine Eltern halten sich nach derzeitigen Informationen nicht in Deutschland auf und sind nicht zu erreichen.

Der Junge könnte sich im Bereich der StädteRegion Aachen, aber auch mit Hilfe von ÖPNV im gesamten Bundesgebiet aufhalten. Abgesehen vom kindlichen Alter liegen bisher keine Hinweise auf eine Gefährdung vor.

Ein Lichtbild des vermissten Kindes ist im Fahndungsportal NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/179834

Der Junge wird wie folgt beschrieben: ca. 150 m groß, schlanke Statur, brau-ne Haare, wattierte Jacke (große Streifen: oben schwarz, in der Mitte gelb, unten weiß), schwarze Cargohose, schwarzes T-Shirt mit weißen Längsstreifen, schwarze Sneaker.

Bisherige Fahndungs- und Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Kriminalpolizei tagsüber unter 0241-9577 34290 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 entgegen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell