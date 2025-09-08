Polizei Aachen

POL-AC: Alleinunfälle am Wochenende: Motorradfahrer und Radfahrer stür-zen

Eschweiler/Monschau (ots)

Am vergangenen Wochenende hat es zwei Verkehrsunfälle gegeben, bei denen Zweiradfahrer ohne Fremdeinwirkung zu Fall kamen.

Am Samstag (06.09.2025) fuhr ein 44-jähriger Mann gegen 16:30 Uhr mit seinem Fahrrad die Dürener Straße in Eschweiler entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fahrradschutzstreifen entlang, als er ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam.

Durch den Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. In seinem Rucksack fanden die Beamten Marihuana und einen Schlagring. Da der Verdacht bestand, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Marihuana stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Schlagring wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen zum Fall aufgenommen.

Zu einem zweiten Alleinunfall ist es am Sonntagnachmittag (07.09.2025) gegen 15 Uhr gekommen. Ein 25-Jähriger Motorradfahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die Straße Beerenburg in Fahrtrichtung Mützenich, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Er rutschte über die Fahrbahn und prallte anschließend gegen ein Verkehrsschild.

Der Motorradfahrer aus dem belgischen Tienen wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Zeugenaussagen soll er nicht zu schnell unterwegs gewesen sein. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell