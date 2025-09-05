Polizei Aachen

POL-AC: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt und leistet Widerstand

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (05.09.2025) ist ein Fahrradfahrer in der Pontstraße gestürzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Gegen 2 Uhr meldete ein Zeuge der Rettungsleitstelle, dass ein Radfahrer in der Nähe des Ponttors gestürtzt sei und sich dabei verletzt habe. Als die Polizei vor Ort eintraf, versuchte sich der junge Radfahrer zu Fuß stadtauswärts zu entfernen. Der 20-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Auch auf mehrfache Ansprache durch die Polizisten blieb der Mann nicht stehen und lehnte auch eine medizinische Untersuchung durch den Rettungsdienst ab.

Als er erneut zum Stehenbleiben aufgefordert wurde, schubste er einen der Polizisten, der daraufhin unmittelbaren Zwang androhte, sollte der Aachener weiter unkooperativ und aggressiv sein. Es kam fortlaufend zu Widerstandshandlungen des 20-Jährigen, woraufhin er von den Polizisten zu Boden gebracht wurde. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen und den Mann untersuchen wollten, entwand er sich dem Griff, stand auf und versuchte, die Polizisten anzugreifen. Der junge Mann wurde daraufhin mittels Handfesseln fixiert.

Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo ihm zur Feststellung seines Blutalkoholwerts eine Blutprobe entnommen wurde. Die beiden eingesetzten Beamten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig.

Die Polizei Aachen hat nun die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte aufgenommen.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell