POL-DO: Zusammenstoß zwischen Polizeimotorrad und Radfahrer auf dem Rheinlanddamm (B1)

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0590 Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hüttemannstraße in Dortmund am vergangenen Freitag (4. Juli) um 3:35 Uhr steht ein 42-jähriger Mann unter dem Verdacht eine besonders schwere Brandstiftung in Tateinheit mit mehrfachen versuchten Mordes begangen zu haben. Nach ...

