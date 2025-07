Polizei Dortmund

POL-DO: Cannabis und Bargeld sichergestellt: Zahlreiche Kontrollen durch Einsatzkräfte des Präsenzkonzepts "Fokus"

Seit Mitte 2023 ist das Präsenzkonzept "Fokus" ein fester Bestandteil der strategischen Sicherheitsarbeit der Polizei Dortmund. Auch in den vergangenen Tagen waren Einsatzkräfte wieder sichtbar im Stadtgebiet unterwegs.

Am Freitag (04.07.) waren unter anderem der Keuningpark und der Westpark gut besucht, auch viele Familien nutzen das gute Wetter. Die Einsatzkräfte bestreiften die Parks, Verstöße konnten erfreulicherweise nicht festgestellt werden. Auf dem Wallring waren in der Spitze bis zu 180 Autos unterwegs, die der Raser-, Poser- und Tuningszene zugeordnet werden konnten. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle trafen die Beamten eine Person mit einem offenen Haftbefehl an. Der haftbefreiende Geldbetrag konnte vor Ort bezahlt werden. Insgesamt kontrollierten die Beamten im Laufe des Freitags 188 Personen und 44 Fahrzeuge.

Samstag (05.07.) stand unter anderem der Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhofs im Fokus der Einsatzkräfte. Hier konnten die Beamten einen Handel mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln beobachten. Bei der anschließenden Kontrolle zweier Personen fanden die Beamten zwei Konsumeinheiten Cannabis. Ein angeforderter Rauschgiftspürhund fand auf einer nahegelegenen Wiese drei Bunker mit insgesamt 37 Konsumeinheiten Cannabis. Diese wurden sichergestellt, die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Am Montag (07.07.) führten die Beamten Personenkontrollen im Umfeld des Café Kick durch. Ein 33-Jähriger wurde kurz nach dem Verlassen der Freifläche kontrolliert. In seiner Ärmeltasche fanden die Beamten insgesamt 1.587,48 Euro Bargeld, für dessen Herkunft der Mann keine plausiblen Angaben machen konnte. Die Beamten stellten das Geld aus gefahrenabwehrenden Gründen sicher.

Am Dienstagnachmittag (08.07.) führten die Einsatzkräfte gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) eine Gewerbekontrolle in einem Kiosk an der Schleswiger Straße durch. Im Verkaufsraum wurde gefälschtes Flüssigwaschmittel aufgefunden und sichergestellt. Weitere Verstöße gegen die Gewerbeordnung wurden durch den KOD geahndet. Am Nordausgang des Hauptbahnhofs konnten Einsatzkräfte erneut einen Drogenhandel beobachten und einen 30-jährigen Dealer vorläufig festnehmen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Bilanz der vergangenen Tage (04. bis 08.07.): 391 kontrollierte Personen und 100 kontrollierte Fahrzeuge. Insgesamt sprachen die Beamten 45 Platzverweise aus und fertigten 16 Strafanzeigen.

Die starke Präsenz der Einsatzkräfte sorgt regelmäßig für positives Feedback aus der Dortmunder Bevölkerung. Ein Mann zeigte sich am Freitagabend darüber aber offensichtlich wenig erfreut: Zunächst trat er in der Straße Bissenkamp vor einen langsam fahrenden Streifenwagen und zeigte den Beamten den Mittelfinger. Im weiteren Verlauf beschimpfte und beleidigte er die Einsatzkräfte. Die Folge: Eine Strafanzeige.

Die regelmäßigen Kontrollen dauern an.

