Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen: Zeugenaufruf nach Fahrzeugbrand in Scherpenseel

Übach-Palenberg/Aachen (ots)

Nachdem am Morgen des 24.07.2025 (Donnerstag) ein ausgebranntes Auto auf dem Parkplatz in der Straße "In der Heide" im Übach-Palenberger Stadtteil Scherpenseel aufgefunden wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Im Fahrzeug war damals ein lebloser Körper entdeckt worden. Bei dem abgebrannten Auto handelte es sich um einen Peugeot 208 (Baujahr 2015) in der Farbe Weiß.

Die Ermittler suchen nun nach Personen, die sich zwischen Mittwoch, dem 23.07.2025 (20:00 Uhr), und Donnerstag, dem 24.07.2025 (07:30 Uhr), in der Umgebung des Parkplatzes aufgehalten haben. Auch, wenn Sie denken, Sie hätten nichts Besonderes wahrgenommen, kann genau das für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Vielleicht war es Rauch, vielleicht waren es auch Personen, Fahrzeuge oder Geräusche, die Sie wahrgenommen haben. Jeder Hinweis kann für die polizeilichen Ermittlungen wichtig sein!

Die Ermittler der Polizei Aachen sind tagsüber unter 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 erreichbar und nehmen Ihre Hinweise entgegen.

Zur Unterstützung der Zeugensuche werden an dem Parkplatz Plakate mit einem Zeugenaufruf aufgehangen.

Wir bitten um Verständnis, dass zum aktuellen Ermittlungsstand wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens keine weiteren Informationen bekanntgegeben werden.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell