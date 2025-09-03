Polizei Aachen

POL-AC: Unfall auf der Theaterstraße - drei Männer verletzt

Aachen (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.09.2025) ist es gegen 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kreuzung Borngasse/Theaterstraße gekommen.

Zur Unfallzeit standen ein 72-jähriger Autofahrer und ein 60-jähriger Radfahrer hintereinander an der roten Ampel, um - von der Borngasse aus kommend - in den Kreuzungsbereich zu fahren.

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls fuhr der 72-jJährige plötzlich los und stieß mit dem vor ihm befindlichen Fahrradfahrer zusammen, der dadurch zu Fall kam. Das Auto fuhr weiter in den Kreuzungsbereich ein, wo ein 49-jähriger Fahrradfahrer gerade von rechts die Theaterstraße entlangfuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmenden. Der 49-jährige Aachener Fahrradfahrer wurde auf die Motorhaube aufgeladen. Das Auto kam erst an der gegenüberliegenden Häuserecke zum Stehen, das Fahrrad wurde gegen die Hauswand gedrückt.

Der 60-jährige Radfahrer aus Aachen wurde leicht verletzt. Der 49-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt mit Schulterverletzungen und Schürfwunden ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde aufgrund des medizinischen Notfalls ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Wegen zahlreicher Gaffer wurde für die Unfallaufnahme ein Sichtschutz aufgestellt. Der Kreuzungsbereich musste für circa zwei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt bleiben.

