Polizei Aachen

POL-AC: Diebstahl mit Waffen: Täter wird auf Baustelle im Nordkreis gestellt

Baesweiler (ots)

Ein Mann ist in der Nacht von Montag auf Dienstag (02.09.25) beim Diebstahl von Kabeln im Stadtteil Setterich gefasst worden.

Ein Mitarbeiter der zuständigen Sicherheitsfirma griff ihn auf der Baustelle an der Hauptstraße/ Bahnstraße gegen 02:20 Uhr auf, nachdem er ein Rascheln aus einem Rohbau vernommen hatte. Er hielt ihn fest, bis die Polizei kam. Bei dem Mann fanden die Polizisten Kabel (bereits in einem Rucksack und zwei Taschen verstaut) sowie einen Säbel und einen Dolch. Die Polizei stellte alles sicher. Der durch das Abschneiden der Kabel auf der Baustelle entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Der 45-jährige Mann gab an, von dem Verkauf der Kabel seine Drogensucht zu finanzieren. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell