POL-BN: Bornheim: Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Unfallflucht - Radfahrerin angefahren

Bornheim (ots) - Am Donnerstagabend (10.07.2025) kam es auf der Kölner Landstraße in Bornheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Unfallbeteiligter starb am Abend in einem Krankenhaus. Zur Unfallzeit gegen 19:25 Uhr hatte der Mann mit seinem Pkw die Kölner Landstraße in Richtung Uedorf befahren. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann mit ...

