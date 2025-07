Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Widdig: 65-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Bornheim (ots)

Am Donnerstagabend (10.07.2025) kam es auf der Kölner Landstraße in Bornheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Unfallbeteiligter starb am Abend in einem Krankenhaus.

Zur Unfallzeit gegen 19:25 Uhr hatte der Mann mit seinem Pkw die Kölner Landstraße in Richtung Uedorf befahren. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann mit seinem Auto dabei aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge mit zwei geparkten Fahrzeugen kollidiert. Eine Ersthelferin hatte unmittelbar Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die noch vor Ort von einem Notarzt übernommen worden waren. Der 65-Jährige wurde in der Folge in eine Klinik gebracht, wo er am Abend verstarb. Ersten Feststellungen zufolge könnte ein internistischer Notfall ursächlich für den Unfall gewesen sein.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kölner Landstraße an der Unfallstelle bis 21:00 Uhr. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall wurden vom zuständigen Verkehrskommissariat 2 übernommen.

