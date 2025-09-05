POL-AC: Zusammenstoß auf der Europastraße

Polizei Aachen

Bei einem Unfall in der Innenstadt sind am Donnerstagmittag (04.09.25) zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Kurz nach 13:30 Uhr war ein Mann mit seinem Auto auf der Hermann-Ritter-Straße in Richtung Europastraße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links auf die Europastraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen Wagen, der auf der vorfahrtsberechtigten Straße fuhr und links in den Schellerweg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der mutmaßliche Unfallverursacher - ein 32-jähriger Stolberger - wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er, sein Kind (ein 2-jähriger Junge) und der Fahrer des anderen Wagens (ein 50-jähriger Mann aus Würselen) wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer, der andere Autofahrer leicht verletzt. Das Kind wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass es nicht verletzt war.

Die Europastraße war im Unfallbereich für anderthalb Stunden gesperrt.

