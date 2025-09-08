Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen am Wochenende in der Eifel

Monschau/Simmerath (ots)

Auch an diesem Sonntag (07.09.2025) war der Verkehrsdienst der Polizei Aachen mit Unterstützung eines Teams aus dem Bereich Verkehrsunfallprävention/Opferschutz in der Eifel tätig.

In Monschau wurden auf der B258 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hier waren 47 Motorradfahrer und 155 PKW-Fahrer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein Kradfahrer aus Belgien mit 137 statt der erlaubten 70 km/h.

Im Bereich der L166 und der B266 in Simmerath wurde ebenfalls die Geschwindigkeit überwacht. Hier waren fünf Kräder und 23 PKW zu schnell unterwegs. Am schnellsten war auch hier ein Motorradfahrer, der mit 75 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs war.

Auch das Streckenverbot wurde wieder überwacht. 25 Motorradfahrer hatten das Streckenverbot nicht beachtet und mussten ein Verwarngeld bezahlen.(hks/kg)

