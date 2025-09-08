PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Fahrraddiebstahl - Zeugen verfolgen Tatverdächtigen

Aachen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.09.2025) hat ein polizeibekannter Mann ein Fahrrad in der Wirichsbongardstraße in Aachen gestohlen. Dank aufmerksamer Zeugen konnte er von der Polizei festgenommen werden.

Gegen 00:30 Uhr beobachteten zwei junge Männer einen anderen Mann, wie dieser das Schloss eines dort angeschlossenen Fahrrads in der Wirichsbongardstraße knackte und anschließend auf dem Fahrrad davonfuhr. Sie liefen dem 39-Jährigen hinterher und verfolgten ihn. Der Tatverdächtige stürzte ohne Fremdeinwirkung an der Kreuzung des Kapuzinergrabens zum Theaterplatz in einer Kurve und verletzte sich im Gesicht.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten durchsuchten den 39-Jährigen vor Ort. In seiner Hosentasche fanden sie ein Klappmesser und stellten dieses sicher. Nach medizinischer Behandlung seiner Verletzungen wurde der Tatverdächtige von den Polizeibeamten wegen des besonderes schweren Diebstahls vorläufig festgenommen. Der Mann ist für die Polizei kein Unbekannter: Er ist schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und wurde erst vor zwei Wochen aus der Haft entlassen. Er sitzt nun nach richterlicher Vorführung wieder in Untersuchungshaft.

Dank der beiden aufmerksamen Zeugen (beide 18 Jahre alt) konnte der Tatverdächtige unmittelbar nach der Tat gestellt und festgenommen werden. Außerdem meldete sich noch während der Sachverhaltsaufnahme der Eigentümer des Rads bei der Polizeileitstelle. Er kann sein Fahrrad nun auf der Polizeiwache wieder entgegennehmen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

