POL-UL: (GP) Uhingen - Glück im Unglück

Motorradfahrer fährt auf Motorradfahrer auf

Gegen 22 Uhr befuhren am Freitag zwei befreundete Heranwachsende mit ihren Motorrädern, Piaggio und Yamaha, hintereinander die Landstraße 1192 von Uhingen in Richtung Ebersbach. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr, wollte der 18-jährige Piaggiofahrer zunächst ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Im Überholvorgang bemerkte er allerdings ein entgegenkommendes Auto. Deshalb gab er über Funk dem, ebenfalls 18-jährigen, Yamahafahrer hinter sich durch, dass er den Überholvorgang abbrechen wird. In der Folge brach er den Überholvorgang dann auch ab, dies bemerkte der Yamahafahrer wohl zu spät und fuhr auf seinen 18-jährigen Freund auf. Beide Zweiradfahrer kamen durch den Zusammenstoß zu Fall. Der Yamahafahrer verletzte sich und wurde mit leichten Verletzungen in eine nahegelegene Klinik verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Der verletzte Yamahafahrer sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen.

