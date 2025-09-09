Polizei Aachen

POL-AC: Brände am Sonntagmorgen - Kriminalpolizei ermittelt

Alsdorf (ots)

Am Sonntagmorgen (07.09.2025) mussten Polizei und Feuerwehr gleich zwei Mal zu Bränden in Alsdorf ausrücken.

Zunächst wurde gegen 6:15 Uhr ein brennender Pappkarton neben einem Altkleidercontainer an der Kreuzung der Mörikestraße und der Blumenrather Straße gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass kein weiterer Schaden entstand.

Nur kurze Zeit später, gegen 7 Uhr wurde erneut ein Feuer in der Blumen-rather Straße im Bereich der Broicher Siedlung gemeldet. Auf dem dortigen Parkplatz brannten zwei Altkleidercontainer.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandlegung. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden wird geprüft. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell