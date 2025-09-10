Polizei Aachen

POL-AC: Frau landet mit dem Auto im Eschbach

Monschau (ots)

Eine Frau aus Monschau ist gestern (09.09.2025) beim Rückwärtsfahren mit ihrem Auto im Eschbach gelandet. Glücklicherweise blieb sie unverletzt.

Gegen 17 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Eschbachstraße nach Monschau gerufen. Eine Frau war beim Rückwärtsfahren in einen Grünstreifen geraten und anschließend mit ihrem Fahrzeug in den Eschbach gerutscht. Das Auto blieb im Bach seitlich auf der Fahrerseite liegen.

Die Monschauerin konnte unverletzt aus dem Auto befreit werden. Das Auto musste mit einem Kran aus dem Bach gehoben werden und wurde anschließend abgeschleppt. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell