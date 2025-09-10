PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Frau landet mit dem Auto im Eschbach

Monschau (ots)

Eine Frau aus Monschau ist gestern (09.09.2025) beim Rückwärtsfahren mit ihrem Auto im Eschbach gelandet. Glücklicherweise blieb sie unverletzt.

Gegen 17 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Eschbachstraße nach Monschau gerufen. Eine Frau war beim Rückwärtsfahren in einen Grünstreifen geraten und anschließend mit ihrem Fahrzeug in den Eschbach gerutscht. Das Auto blieb im Bach seitlich auf der Fahrerseite liegen.

Die Monschauerin konnte unverletzt aus dem Auto befreit werden. Das Auto musste mit einem Kran aus dem Bach gehoben werden und wurde anschließend abgeschleppt. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 15:05

    POL-AC: Polizei warnt: Rasierklingen unter Aufklebern im Bereich Haaren entdeckt

    Aachen (ots) - Eine Spaziergängerin hat heute Morgen (09.09.2025) auf einem Fußweg in Haaren, im Bereich Laachgasse und Wurmbenden verdächtige Aufkleber festgestellt und die Polizei informiert. Sie war nach eigenen Angaben im Bereich des dortigen Feuerwehrparks und der neuen Wurmbrücke unterwegs, als ihr auf einer Bank und an einem Mülleimer drei schwarze ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:02

    POL-AC: Brände am Sonntagmorgen - Kriminalpolizei ermittelt

    Alsdorf (ots) - Am Sonntagmorgen (07.09.2025) mussten Polizei und Feuerwehr gleich zwei Mal zu Bränden in Alsdorf ausrücken. Zunächst wurde gegen 6:15 Uhr ein brennender Pappkarton neben einem Altkleidercontainer an der Kreuzung der Mörikestraße und der Blumenrather Straße gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass kein weiterer Schaden entstand. Nur kurze Zeit später, gegen 7 Uhr wurde ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:22

    POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: 11-Jähriger vermisst

    StädteRegion Aachen (ots) - Seit Sonntagvormittag (07.09.2025) ist ein 11-Jähriger aus einer Wohngruppe in Aachen-Burtscheid abgängig. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Unterstützung. Gegen 11 Uhr verließ der 11-jährige Yassar Mokhtari die Einrichtung in unbekannte Richtung. Er war erst am 05.09.2025 in der Wohngruppe untergebracht worden, nachdem er sich in Begleitung von zwei Bekannten seiner Eltern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren