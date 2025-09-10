Polizei Aachen

POL-AC: Zusammenstoß im Gegenverkehr - eine Person verletzt

Monschau (ots)

Am frühen Dienstagabend (10.09.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Burgring gekommen. Dort hat es einen Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos gegeben, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Gegen 19:15 Uhr fuhr der Unfallverursacher (ein 50-jähriger Mann aus Simmerath) mit seinem Kleinwagen den Burgring in Fahrtrichtung Höfen, als er in einer Rechtskurve an der Bushaltestelle "Monschau Bienenhaus" in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Elektroauto kollidierte.

Der Fahrer des Elektroautos, ein 66-Jähriger aus dem niederländischen Middelburg blieb unverletzt. Seine Beifahrerin und Ehefrau, eine 65-Jährige, wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher und sein 25-jähriger Sohn blieben ebenfalls unverletzt. Da der 50-Jährige nach eigenen Angaben Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde ihm zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellte das Streifenteam sicher.

Beide Autos waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholkonsum aufgenommen.(kg)

