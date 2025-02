POL-PDWIL: Acht Trunkenheitsfahrten und drei verhinderte Trunkenheitsfahrten am vergangenen Wochenende

Wittlich (ots) - In der Zeit von Freitag, 21.02.2025 auf Samstag, 22.02.2025, wurde ein in der Friedrichstraße in Wittlich, im Bereich der Hausnummer 52 geparkter Pkw beschädigt, indem der rechte Außenspiegel abgerissen wurde. Hinweise zur Tat oder dem Täter werden durch die Polizei Wittlich erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Telefon: 06571-9260 https://s.rlp.de/PDWittlich ...

mehr