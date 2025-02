Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Felgensatzes

Arzfeld (ots)

In der Zeit von Samstag, dem 22.02.2025 bis Sonntag, den 23.02.2025 kam es in der Hauptstraße in Arzfeld zu einem Diebstahl von einem Satz Aluminiumfelgen. Der betroffene PKW befand sich auf einem privaten Parkplatz, wo er von bislang unbekannten Tätern aufgebockt wurde. Anschließend wurden alle vier Felgen gelöst und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000EUR Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell