Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

B9 Schwegenheim (ots)

Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 13:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Der 21-jährige Motorradfahrer befuhr die B9 in Fahrtrichtung Speyer. Als er auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 45-jährigen Fahrzeugführer, welcher die linke Fahrspur befuhr. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell