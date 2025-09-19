Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern: Unfallflucht am Bahnhof - geparkter Skoda auf dem Pendlerparkplatz angefahren

Geldern (ots)

In Geldern auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof wurde im Zeitraum von Mittwoch (17. September), 16:00 Uhr, bis Donnerstag (18. September 2025), 08:45 Uhr, ein geparkter, grauer Skoda Fabia bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Skoda wies Schäden im linken Frontbereich auf. Das Schadensbild legt die Vermutung nahe, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug versuchte, links neben dem PKW einzuparken oder in der Parklücke zu wenden. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte somit im Seitenbereich beschädigt sein.

Wer hat den Vorgang beobachtet? Alle Hinweise, die der Aufklärung der Unfallflucht dienen, nimmt das Verkehrskommissariat Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 entgegen. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell