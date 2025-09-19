Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees: 77-Jähriger Pedelecfahrer wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Unfallursache unklar

Rees (ots)

Am Freitag (19. September 2025) gegen 11:30 Uhr ereignete sich in Rees nahe dem Einmündungsbereich der Straßen "Reeser Feld" und "Im Büchel" ein Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger PKW-Fahrer aus Rees fuhr mit seinem PKW Mazda in Richtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit einem 77-jährigen Pedelecfahrer. Der 77-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus geflogen werden. Bei dem Verkehrsunfall trug er keinen Schutzhelm. Der Opferschutz der Polizei Kleve übernahm die Betreuung des 86-jährigen Seniors und der Angehörigen beider Unfallbeteiligten. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde das Unfallaufnahmeteam der Polizei Kleve eingesetzt. An PKW und Pedelec entstanden Sachschäden. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell