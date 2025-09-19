Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Einbruch in Grundschule in Elten

Elektrogeräte entwende

Emmerich am Rhein (ots)

In Emmerich am Rhein kam es in der Zeit von Mittwoch (17. September 2025), 21:00 Uhr bis Donnerstag (18. September 2025), 06:30 Uhr zu einem Einbruch in die Regenbogenschule (Teilstandort Elten) an der Seminarstraße. Sie verschafften sich auf derzeit noch nicht bekannte Weise Zugang zum Erdgeschoß des Gebäudes. Dort brachen sie Innentüren auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie entwendeten einen Beamer, ein Laptop sowie eine Stereoanlage. Des Weiteren gelangten der oder die Täter auf das Dach des Gebäudes und brachen auch dort eine Tür auf. Die Kriminalpolizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Seminarstraße in Emmerich machen können. Hinweise bitte unter Tel. 02822 7830.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell