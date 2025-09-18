PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KLE: Kevelaer: Weißer Ford Fiesta bei Unfallflucht in Winnekendonk beschädigt - Wer hat die Tat beobachtet?

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag (13. September 2025), 12:00 Uhr, und Montag (15. September 2025), 08:00 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße eine Verkehrsunfallflucht an einem geparkten PKW. Der weiße Ford Fiesta war am Straßenrand der Hauptstraße abgestellt und wurde von einem noch unbekannten Fahrzeug angefahren und am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 entgegen. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

