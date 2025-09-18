PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer: Polizei sucht roten LKW nach Unfallflucht auf der Hauptstraße

Kevelaer (ots)

Auf der Hauptstraße ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntag (14.September 2025), 17:30 Uhr, und Montag (15. September 2025), 08:00 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines grauen Suzuki Splash hatte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand der Hauptstraße geparkt. Bei Rückkehr zu ihrem PKW stellte sie Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Aufgrund des Schadensbildes liegt nahe, dass die Schäden bei der Vorbeifahrt eines anderen Fahrzeugs an dem Suzuki entstanden sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten LKW oder einen LKW mit rotem Führerhaus handeln.

Die Unfallflucht wird beim Verkehrskommissariat in Geldern bearbeitet. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02831-1250. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

