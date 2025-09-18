PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.9.2025, 05:11 Uhr: "Bedburg-Hau - Drei Tote nach Verkehrsunfall
Pkw kollidiert mit einem Baum" - Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau/Kleve (ots)

Im Nachgang zu dem tödlichen Verkehrsunfall von Samstagabend (13. September 2025) in Bedburg-Hau, bei dem drei Menschen starben (siehe Pressemeldung: https://kleve.polizei.nrw/presse/bedburg-hau-drei-tote-nach-verkehrsunfall), sucht die Polizei nun Zeugen. Der am Unfall beteiligte Sportwagen, ein gelber Ford Mustang aus dem Jahr 2024, soll nach ersten Erkenntnissen schon vorher, insbesondere im Bereich der Oberstadt Kleve und Materborn, durch teils brenzlige Fahrmanöver aufgefallen sein. Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Wagen an dem Tag gesehen haben, oder Verkehrsteilnehmende, die dem Ford beispielweise ausweichen mussten, sich beim Verkehrskommissariat Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

