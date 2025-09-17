Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem: Einbruch in Vereinsheim: Täter stehlen eine Musikbox, Bargeld und Alkohol

Uedem (ots)

Im Zeitraum von Montag (14. September 2025), 13:00 Uhr, bis Dienstag (15. September 2025), 13:00 Uhr, kam es an der Klever Straße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Vereinsheim. Im Clubhaus machten die Täter in verschiedenen Räumlichkeiten Beute, so entnahmen sie Bargeld aus einer Geldcassette und entwendeten mehrere Kästen Bier. Auch eine Musikbox der Marke "Teufel", Modell "Rockstar", nahmen sie aus dem Clubhaus mit. Nach der Tat entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Goch bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02823 1080. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell