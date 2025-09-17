PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem: Einbruch in Vereinsheim: Täter stehlen eine Musikbox, Bargeld und Alkohol

Uedem (ots)

Im Zeitraum von Montag (14. September 2025), 13:00 Uhr, bis Dienstag (15. September 2025), 13:00 Uhr, kam es an der Klever Straße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Vereinsheim. Im Clubhaus machten die Täter in verschiedenen Räumlichkeiten Beute, so entnahmen sie Bargeld aus einer Geldcassette und entwendeten mehrere Kästen Bier. Auch eine Musikbox der Marke "Teufel", Modell "Rockstar", nahmen sie aus dem Clubhaus mit. Nach der Tat entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Goch bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02823 1080. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 13:33

    POL-KLE: Geldern: Anhänger für PKW-Transporte entwendet - die Polizei sucht Zeugen

    Geldern: (ots) - Im Zeitraum von Montag (15. September 2025), 19:00 Uhr, bis Dienstag (16. September 2025), 07:30 Uhr, wurde auf der Max-Planck-Straße ein am Fahrbahnrand abgestellter Anhänger für PKW-Transporte entwendet. Der Anhänger des Typs Vezeko mit dem Kennzeichen GEL-ML 34 war mit einem Anhängerschloss gesichert. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:18

    POL-KLE: Goch - Kupferkabel aus Rohbau gestohlen / Zeugen

    Goch (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag (15. September 2025), 14:00 Uhr, und Dienstag (16. September 2025), 12:00 Uhr, wurden aus einem Rohbau an der Aenne-Biermann-Straße mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet. Die Kabel waren in der Garage und einem angrenzenden Raum des Rohbaus verbaut. Die unbekannten Täter brachten die Beute vermutlich zu einem bereitgestellten Transportfahrzeug. Hierbei dürfte es sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren