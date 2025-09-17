POL-KLE: Geldern: Anhänger für PKW-Transporte entwendet - die Polizei sucht Zeugen
Geldern: (ots)
Im Zeitraum von Montag (15. September 2025), 19:00 Uhr, bis Dienstag (16. September 2025), 07:30 Uhr, wurde auf der Max-Planck-Straße ein am Fahrbahnrand abgestellter Anhänger für PKW-Transporte entwendet. Der Anhänger des Typs Vezeko mit dem Kennzeichen GEL-ML 34 war mit einem Anhängerschloss gesichert.
Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl erbittet die Kripo Geldern unter der Telefonnummer 02831-1250. (se)
