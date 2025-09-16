Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 15.9.2025, 09:30 Uhr: Kleve - Präventionsexperten der Polizei mit Infostand auf Wochenmarkt vertreten

Kleve (ots)

Aus Krankheitsgründen werden auf dem Wochenmarkt am Freitag, 19. September 2025, am Infostand der Kreispolizeibehörde Kleve bedauerlicherweise keine Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention anwesend sein. Es bleibt aber dabei, dass Präventionsexperten der Kriminalpolizei rund um das Thema Einbruchschutz informieren und Tipps geben, wie man Heim und Hof sichern kann - gerade im Hinblick auf die nun beginnende dunkle Jahreszeit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! (cs)

