Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze: Täter erbeuteten in Kieswerk Stromkabel und Werkzeuge - Schaden im fünfstelligen Bereich

Weeze (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (14. September 2025), 23:50 Uhr, und Montag (15. September 2025), 03:30 Uhr, beschädigten Unbekannte den Zaun des umfriedeten Geländes eines Kieswerks in Weeze und befuhren dieses dann mit einem Fahrzeug. Sie setzten Teile der Anlage des Werks stromlos und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu diversen Räumlichkeiten. Von einem Schwimmbagger entwendeten die Täter mehrere hundert Meter Stromkabel und einige Werkzeuge, die sie dann in ihr Fahrzeug luden. Anschließend entfernten sich die Täter durch das Loch im Zaun und dann in unbekannte Richtung.

Die Kripo in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in dem benannten Zeitraum Beobachtungen gemacht, die zur Klärung der Straftat beitragen könnten? Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Täterfahrzeug um einen schwarzen PKW, möglicherweise einen Opel Zafira, handeln.

Hinweise bitte unter 02823 1080 an die Kriminalpolizei in Goch. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell