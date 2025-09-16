Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern: Ablaufrinne an Wohnhaus beschädigt - Verursacher flüchtete vom Unfallort

Geldern (ots)

In der Zeit von Samstag (6. September 2025), 15:00 Uhr, bis Samstag (13. September 2025), 19:30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug die Ablaufrinne eines Wohnhauses am Steenhalensweg. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich als Unfallverursacher zu erkennen zu geben.

Der entstandene Schaden an der Ablaufrinne lässt darauf schließen, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um ein höheres Fahrzeug handeln dürfte.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250. (se)

