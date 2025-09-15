Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve: Einbruch in Tabakwarengeschäft - Täter flüchtig

Kleve (ots)

Am Sonntag (14. September 2025) gegen 02:15 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Tabakwarengeschäft auf der Kavarinerstraße ein. Er schlug eine Schaufensterscheibe des Ladenlokals ein und griff durch das entstandene Loch in die Auslage. Mit dem Diebesgut flüchtete er zu Fuß durch die Koekkoekstege in Richtung Karlstraße.

Hierbei wurde der Unbekannte von Zeugen beobachtet, die diesen wie folgt beschreiben:

- männlich - 25-30 Jahre alt - bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose

Der Täter hatte bei seiner Flucht die Kapuze über den Kopf gezogen.

Die Kriminalpolizei in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder den Täter bei der Tatausführung bzw. Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02821 5040 zu melden. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell