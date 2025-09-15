PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern: - 83-jährige Pedelecfahrerin stürzt nach Begegnung mit Radfahrer im Kreisverkehr - Radfahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Sonntag (14. September 2025) kam es im Kreisverkehr Pariser Bahn/Krefelder Straße zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Eine 83-jährige Frau aus Geldern befuhr mit ihrem Pedelec den Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Von der Krefelder Straße aus kam ihr ein bislang unbekannter Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Eine Berührung zwischen den beiden Zweiradfahrern fand nicht statt. Die Seniorin kam jedoch auf der engen Fahrbahn zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie trug einen Fahrradhelm.

Der Unbekannte verließ ohne anzuhalten den Unfallort an der Ausfahrt "Geldertor".

Es ist nicht auszuschließen, dass er den Sturz der 83-Jährigen nicht bemerkt hat.

Durch eine Zeugin kann der Radfahrer wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 60 Jahre alt
   - dunkel gekleidet
   - trug eine Kappe

Das Verkehrskommissariat in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02831-1250 zu melden. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

